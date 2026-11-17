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इसके बाद विद्यार्थियों में सेल्फी लेने और ऑटोग्राफ पाने की होड़ लग गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया गया। कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ी सुबोध चंद्र मिश्र मैन और प्रबंधक डॉ. अभय श्रीवास्तव ने लक्ष्य और उनके पिता भाजपा नेता राजेश राय चंदानी का स्वागत किया।इस दौरान लक्ष्य ने विद्यार्थियों से कहा कि सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। धैर्य और अनुशासन के साथ लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी। उधर, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के प्रतिनिधि राजेश सिंह, एलबीएस पीजी कॉलेज प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष वर्षा सिंह, राकेश तिवारी, भाजपा नगर उपाध्यक्ष सरिता तिवारी, सुगंधा चौबे, पुष्पा गोस्वामी, भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ऋचा पांडेय और प्रिंस चौरसिया ने भी लक्ष्य के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी।