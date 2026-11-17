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अभियान के तहत 16 दिसंबर तक पात्र लोगों के नाम जोड़ने, मतदाता सूची की त्रुटियां सुधारने और डुप्लीकेट व अपात्र प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया चलेगी। निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने वाले युवा, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फार्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों को हटाने के लिए फार्म-7 तथा नाम, पता और आयु संबंधी त्रुटियों में सुधार या दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 भरना होगा। मतदाता अपने बूथ के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), पदाभिहित अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र, तहसील या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET मोबाइल एप और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।अभियान के तहत राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंटों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही मतदाताओं से अपनी प्रविष्टियों की जांच करने और किसी तरह की त्रुटि मिलने पर निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।