Gonda News: रेल ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 17 Nov 2026 11:13 PM IST
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इटियाथोक। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्टरी में पिकअप चलाने वाले गोंडा निवासी युवक का शव रविवार सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। पत्नी ने पति की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए बिहार निवासी एक युवक पर शक जाहिर किया है।
लक्ष्मणपुर लालनगर निवासी विनोद कुमार (35) पिछले दो साल से पत्नी आरती और बच्चों के साथ लुधियाना में किराये के मकान में रह रहे थे। वह एक फैक्टरी में पिकअप चलाते थे। रविवार सुबह उनका शव लुधियाना के ढंडारी कलां में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला। पत्नी आरती ने शव की शिनाख्त की थी।
आरती ने बताया कि शनिवार सुबह विनोद बिहार निवासी मंटू के साथ घर से निकले थे। उनके पास नकदी, पिकअप के कागजात और मोबाइल फोन था। शाम को पति से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने देर रात तक घर पहुंचने की बात कही थी। इसके बाद रात में कई बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। रविवार सुबह मोबाइल पर ही पति का शव रेलवे ट्रैक किनारे मिलने की सूचना मिली।
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आरती ने पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार की वजह से अभी पुलिस को तहरीर नहीं दी है। विनोद की मौत से पत्नी आरती और बेटों अनुराग व अनमोल का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से गांव में भी शोक का माहौल है।
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लक्ष्मणपुर लालनगर निवासी विनोद कुमार (35) पिछले दो साल से पत्नी आरती और बच्चों के साथ लुधियाना में किराये के मकान में रह रहे थे। वह एक फैक्टरी में पिकअप चलाते थे। रविवार सुबह उनका शव लुधियाना के ढंडारी कलां में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला। पत्नी आरती ने शव की शिनाख्त की थी।
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आरती ने बताया कि शनिवार सुबह विनोद बिहार निवासी मंटू के साथ घर से निकले थे। उनके पास नकदी, पिकअप के कागजात और मोबाइल फोन था। शाम को पति से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने देर रात तक घर पहुंचने की बात कही थी। इसके बाद रात में कई बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। रविवार सुबह मोबाइल पर ही पति का शव रेलवे ट्रैक किनारे मिलने की सूचना मिली।
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आरती ने पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार की वजह से अभी पुलिस को तहरीर नहीं दी है। विनोद की मौत से पत्नी आरती और बेटों अनुराग व अनमोल का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से गांव में भी शोक का माहौल है।