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अधिशासी अध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा कि चीनी मिल किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सीओ मनकापुर उदित नारायण पालीवाल, प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र शुक्ल, बाबूराम यादव, दिनेश राय, श्रम अधिकारी केपी सिंह मौजूद रहे।

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बभनान। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की इकाई बभनान में मंगलवार को गन्ना पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन-पूजन के बाद मिल के अधिशासी अध्यक्ष सुधीर कुमार ने पेराई कार्य की शुरुआत की। इस दौरान गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा, हरैया विधायक अजय सिंह समेत अन्य अतिथियों ने डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र का विधिवत शुभारंभ किया।