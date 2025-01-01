फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Bolero overturns into a ditch after hitting a tree; youth dies

Gonda News: पेड़ से टकराकर गड्ढे में पलटी बोलेरो, युवक की मौत

Sun, 06 Sep 2026 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 06 Sep 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Bolero overturns into a ditch after hitting a tree; youth dies
कृष्णा प्रसाद वर्मा की फाइल फोटो, बिलखते परिजन व दुर्घटनाग्रस्त वाहन। संवाद
इटियाथोक/खरगूपुर। बेंदुली मोड़ के पास शुक्रवार रात साढ़े नौ बजे तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार कृष्णा प्रसाद वर्मा उर्फ करिधन (39) की मौत हो गई। दो बच्चे व दो महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को सीएचसी इटियाथोक में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन

खरगूपुर के बालपुर पिपरा भोधर निवासी परसराम वर्मा ने बताया कि उनके छोटे भाई कृष्णा प्रसाद वर्मा रात में छुट्टा मवेशियों से फसल की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान पट्टीदार प्रानपुर निवासी हरिश्चंद्र परिवार के साथ पहुंचे। हरिश्चंद्र अपने पौत्र की दवा कराने के लिए इटियाथोक के डॉ. अरुण मिश्र के यहां जा रहे थे। उन्होंने कृष्णा प्रसाद को भी बोलेरो में बैठा लिया। बोलेरो हरिश्चंद्र चला रहे थे।
विज्ञापन

बेंदुली मोड़ के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में कृष्णा प्रसाद वर्मा, मिथिलेश वर्मा (24), उर्मिला वर्मा (50), किशन वर्मा (11) और शिवा वर्मा (8) घायल हो गए। सभी को सीएचसी इटियाथोक ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कृष्णा की मौत हो गई। थानाध्यक्ष गौरव सिंह तोमर ने हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ई रिक्शा चालक ने दिखाई सूझबूझ
भवनियापुर उपाध्याय निवासी ई रिक्शा चालक अडवानी तिवारी ने बताया कि वह रात में बेंदुली मोड़ से गुजर रहे थे। बोलेरो पलटी देखकर वह मौके पर पहुंचे। गड्ढे में पानी कम होने से बोलेरो पूरी तरह नहीं डूबी थी। उन्होंने यूपी 112 और गांव के लोगों को सूचना दी। इसके बाद पीआरवी के पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों की मदद से शीशे तोड़कर बोलेरो में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। बच्चों के गड्ढे में डूबने की आशंका को देखते हुए चारपाई लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया।
पिता की मौत की खबर सुन पंजाब से रवाना हुआ बेटा
कृष्णा प्रसाद की मौत से पत्नी राजपता, बेटियां दीक्षा, मोहिनी और रोहिणी तथा बेटे प्रदीप और आकाश का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ा बेटा प्रदीप पंजाब के जालंधर में मजदूरी करता है। पिता की मौत की सूचना मिलने पर वह घर लौट रहा है।

ब्लैक स्पॉट पर हुआ हादसा
बेंदुली मोड़ को दुर्घटना बहुल क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। यातायात पुलिस और लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क के दोनों ओर सावधानी बरतने के संकेतक बोर्ड भी लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बोर्ड पर रेडियम नहीं लगा होने के कारण रात में वह चालकों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे में अंधेरे में यहां हादसों का खतरा बना रहता है।

कृष्णा प्रसाद वर्मा की फाइल फोटो, बिलखते परिजन व दुर्घटनाग्रस्त वाहन। संवाद

कृष्णा प्रसाद वर्मा की फाइल फोटो, बिलखते परिजन व दुर्घटनाग्रस्त वाहन। संवाद

कृष्णा प्रसाद वर्मा की फाइल फोटो, बिलखते परिजन व दुर्घटनाग्रस्त वाहन। संवाद

कृष्णा प्रसाद वर्मा की फाइल फोटो, बिलखते परिजन व दुर्घटनाग्रस्त वाहन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed