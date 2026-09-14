Gonda News: रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव

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करनैलगंज कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि सोमवार को रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान जितेंद्र गौतम के रूप में हुई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र मुंबई में मजदूरी करते थे। वह मुंबई से ट्रेन से गोंडा आ रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। कोतवाल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है।

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गोंडा। करनैलगंज में कटरा शहबाजपुर गांव के पास सोमवार को रेलवे ट्रैक पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिला है। शव के पास ही मोबाइल फोन और मुंबई से गोंडा का रेलवे टिकट पड़ा मिला। मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के इटई गांव निवासी जितेंद्र गौतम (35) के रूप में की।