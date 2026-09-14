Gonda News: कजरी तीज मेले में चमका कारोबार

विज्ञापन

पृथ्वीनाथ मंदिर व दुखहरणनाथ मंदिर परिसर में जलाभिषेक के बाद मेले में खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया। कांवड़ लेकर पहुंचे लोगों में से किसी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे तो कोई घर के लिए पूजन सामग्री लेता दिखा। बच्चे रंग-बिरंगे गुब्बारे और खिलौने लेने की जिद करते नजर आए। अभिभावक भी बच्चों की पसंद के सामान दिलाकर उनके चेहरे पर खुशी देखते रहे। महिलाएं शृंगार सामग्री और घरेलू सामान की दुकानों पर खरीदारी करती दिखीं।ग्रामीण क्षेत्रों से आए परिवारों ने जरूरी सामान के साथ बच्चों के लिए खिलौने और खाने-पीने की चीजें खरीदीं। जलाभिषेक के बाद लोगों ने मेले में घूमकर खरीदारी का आनंद लिया। खानपान की दुकानों पर भी भीड़ रही। कांवड़ यात्रा की थकान के बाद श्रद्धालु चाय, नाश्ता, पूड़ी-सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों का स्वाद लेते नजर आए। बच्चों के लिए चाट, मिठाई और अन्य पसंदीदा सामान की दुकानों पर भी खूब भीड़ रही। खिलौनों के व्यापारी रोहित ने बताया कि इस बार मेले से अच्छा कारोबार हुआ। पिछली बार की अपेक्षा इस बार खिलौने ज्यादा बिके।