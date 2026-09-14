फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Jagrans and community feasts were held at various places

Gonda News: जगह-जगह जागरण व भंडारे हुए

Mon, 14 Sep 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 14 Sep 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Jagrans and community feasts were held at various places
भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते लोग। संवाद
गोंडा। कजरी तीज पर रविवार रात शहर में जगह-जगह लगाए गए पंडालों में जागरण और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर धार्मिक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। शिव-पार्वती समेत अन्य धार्मिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी।
विज्ञापन

टाॅमसन चौराहे पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदीप तिवारी के निर्देशन में आयोजित भंडारे का शुभारंभ डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल ने किया। इस दौरान कलाकारों ने झांकियां प्रस्तुत कीं। शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के पास भाजपा की ओर से लगाए गए पंडाल में कलाकारों ने मनोहारी झांकियां प्रस्तुत कीं। करनैलगंज विधायक अजय सिंह, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, राकेश तिवारी, शशांक मिश्र सहित अन्य मौजूद रहे। भाजपा जिलामंत्री उमेश शुक्ल की अगुवाई में आयोजित पंडाल में भगवान शंकर की झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। टाॅमसन चौराहे पर आयोजित भंडारे में सुमित भूषण सिंह, आशीष मिश्र और संजीव सिंह ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। आरएन पांडेय नर्सिंग होम के पंडाल में अस्पताल कर्मचारियों ने कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया।
विज्ञापन


एससीपीएम नर्सिंग कॉलेज हारीपुर के पंडाल में डॉ. ओएन पांडेय, अलका पांडेय, अजिताभ दुबे और धीरज दुबे ने कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया। अस्पताल की स्टाफ नर्सों ने जरूरतमंद कांवड़ियों का प्राथमिक उपचार भी किया।

भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते लोग। संवाद

भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते लोग। संवाद

भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते लोग। संवाद

भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते लोग। संवाद

भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते लोग। संवाद

भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते लोग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed