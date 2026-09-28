Gonda News: चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का पलटवार

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गोंडा। निर्वाचन आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया है। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र ने कहा कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय अपनी राजनीतिक एवं संगठनात्मक स्थिति पर आत्ममंथन करना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने फॉर्म-6 और कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र से जुड़े मुद्दों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग, ईवीएम, न्याय पालिका, राफेल और बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़े बयानों का भी उल्लेख किया। मीडिया प्रभारी विवेक मणि श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में अपनी बात तथ्यों के आधार पर रखनी चाहिए। (संवाद)