फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Bihar Sampark Kranti train pelted with stones; two passengers injured

Gonda News: बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन पर पथराव, दो यात्री घायल

Sun, 20 Sep 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 20 Sep 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Bihar Sampark Kranti train pelted with stones; two passengers injured
गोंडा। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पर गोरखपुर में कुसमी जंगल के पास अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। घटना में दो यात्री घायल हो गए। ट्रेन के गोंडा पहुंचने पर उप मंडलीय चिकित्सालय की डॉ. प्रतिभा सिंह टीम के साथ पहुंचीं और घायलों का उपचार किया।
विज्ञापन

आरपीएफ निरीक्षक अनिरुद्ध राय ने बताया कि रविवार शाम कुसमी जंगल के पास ट्रेन पर पथराव की सूचना मिली थी। इसमें यात्री सुमित ठाकुर और इंदिरा देवी के घायल हो गईं। कई अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं। बताया कि गोरखपुर में घायलों का इलाज नहीं हो सका था। ट्रेन को गोरखपुर से सिग्नल मिलने के बाद रवाना कर दिया गया था। गोंडा स्टेशन पर सूचना मिलने के बाद रेलकर्मियों ने चिकित्सकीय टीम को बुलाया। घायलों का उपचार करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। घटना के संबंध में आरपीएफ की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed