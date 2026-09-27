Gonda News: गोंडा होकर चलेगी भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस

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रेल मंत्री ने पत्र में बताया कि भुज से बरौनी के बीच नई रेलगाड़ी संख्या 19427/19428 भुज-बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस के वाया गोंडा परिचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे गोंडा के रास्ते गुजरात के कच्छ-भुज क्षेत्र और बिहार के बरौनी के बीच रेल संपर्क स्थापित होगा।ट्रेन के गोंडा होकर चलने से देवीपाटन मंडल के उन लोगों को सुविधा मिलेगी, जो गुजरात और बिहार की यात्रा करते हैं। खासकर प्रवासी कामगारों, व्यापारियों और छात्रों के लिए सीधी रेल सुविधा उपयोगी होगी। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह लंबे समय से इस रेल सुविधा की मांग को रेल मंत्रालय के समक्ष उठाते रहे हैं। अब रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद क्षेत्र में नई ट्रेन के संचालन का रास्ता साफ हुआ है।अमृत भारत एक्सप्रेस सामान्य यात्रियों को ध्यान में रखकर संचालित की जाने वाली ट्रेन है। इसमें आधुनिक यात्री सुविधाएं, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, बेहतर वेंटिलेशन और बायो-टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ट्रेन के गोंडा से संचालन की मंजूरी मिलने से मंडल की रेल कनेक्टिविटी को विस्तार मिलेगा।