Gonda News: 72 घंटे से बिजली गुल, मोबाइल चार्ज कराने को जनरेटर दुकानों पर भीड़

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मंगुरा बाजार में मोबाइल चार्ज कराने के लिए जनरेटर की दुकानों पर भीड़ जुट रही है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इटियाथोक क्षेत्र में तेज हवा और बारिश से बिजली के करीब 150 पोल और दर्जनभर ट्रांसफार्मर गिरने की सूचना है। मसकनवा और परसा तिवारी उपकेंद्रों के 125 पोल और सात ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कर्मचारी मरम्मत में जुटे हैं।नवाबगंज क्षेत्र में आठ ट्रांसफार्मर गिरने और 68 स्थानों पर फॉल्ट की सूचना है। मनकापुर नगर की आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित है। बेलसर में पांचवें दिन भी बिजली नहीं आने से पेयजल संकट गहरा गया है। करनैलगंज-परसपुर नई विद्युत लाइन का ट्रायल भी पेड़ और पोल गिरने से टालना पड़ा।परसपुर क्षेत्र में कई इलाकों में करीब 70 घंटे से बिजली गुल है। ग्रामीणों को अंधेरे में रात गुजारने के साथ मोबाइल चार्ज कराने में भी परेशानी हो रही है। अवर अभियंता विद्यासागर ने बताया कि खराब मौसम के बीच भी मरम्मत कार्य जारी है। अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मौसम अनुकूल रहने पर चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति बहाल की जाएगी।