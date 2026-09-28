Gonda News: राजकोट में जलवा बिखेर रहा अपना लक्ष्य, गोंडा में खुशी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:21 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:21 PM IST
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गोंडा। जिले के युवा क्रिकेटर लक्ष्य रायचंदानी ने राजकोट में खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल अंडर-19 यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर गोंडा का नाम रोशन किया है। भारतीय टीम के उपकप्तान लक्ष्य दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 256 गेंदों पर 210 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 20 चौके और चार छक्के शामिल हैं।
निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में लक्ष्य ने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। उनकी दोहरी शतकीय पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 217 रन के जवाब में आठ विकेट पर 430 रन बना लिए।
लक्ष्य लगातार भारतीय अंडर-19 टीम में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उन्हें वनडे टीम का कप्तान और मल्टी-डे टीम का उपकप्तान बनाया है। इससे पहले श्रीलंका दौरे पर भी वह भारतीय अंडर-19 टीम के उपकप्तान रहे थे। जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में उन्होंने 207 रन की शानदार पारी खेली थी।
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ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी लक्ष्य पर टीम प्रबंधन का भरोसा कायम है। वह तीन वनडे मैचों में भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी कर चुके हैं। अब चार दिवसीय मुकाबलों में उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाते हुए बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
लक्ष्य के पिता राजेश रायचंदानी ने कहा कि यह उपलब्धि गोंडा के लिए गर्व का क्षण है। लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व और प्रदर्शन, दोनों में अपनी पहचान बना रहे हैं। लक्ष्य के दोहरे शतक पर तरबगंज विधायक प्रेम नरायन पांडेय, गौरा विधायक प्रभात वर्मा, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, नीरज मौर्या, शेष चौरसिया और सुरेंद्र कुमार समेत कई लोगों ने प्रसन्नता जताई।
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निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में लक्ष्य ने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। उनकी दोहरी शतकीय पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 217 रन के जवाब में आठ विकेट पर 430 रन बना लिए।
विज्ञापन
लक्ष्य लगातार भारतीय अंडर-19 टीम में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उन्हें वनडे टीम का कप्तान और मल्टी-डे टीम का उपकप्तान बनाया है। इससे पहले श्रीलंका दौरे पर भी वह भारतीय अंडर-19 टीम के उपकप्तान रहे थे। जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में उन्होंने 207 रन की शानदार पारी खेली थी।
विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी लक्ष्य पर टीम प्रबंधन का भरोसा कायम है। वह तीन वनडे मैचों में भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी कर चुके हैं। अब चार दिवसीय मुकाबलों में उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाते हुए बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
लक्ष्य के पिता राजेश रायचंदानी ने कहा कि यह उपलब्धि गोंडा के लिए गर्व का क्षण है। लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व और प्रदर्शन, दोनों में अपनी पहचान बना रहे हैं। लक्ष्य के दोहरे शतक पर तरबगंज विधायक प्रेम नरायन पांडेय, गौरा विधायक प्रभात वर्मा, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, नीरज मौर्या, शेष चौरसिया और सुरेंद्र कुमार समेत कई लोगों ने प्रसन्नता जताई।