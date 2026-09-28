Gonda News: फिटनेस प्रमाण न दिया तो मान्यता पर कार्रवाई

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जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र के अनुसार, जिले में 213 अनफिट स्कूली वाहनों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें 67 वाहन माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े हैं। विद्यालय प्रबंधन को सात कार्यदिवस में वाहनों की फिटनेस का प्रमाणपत्र और लापरवाही के संबंध में साक्ष्य सहित लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। डीएम ने फिटनेस पूरी होने तक संबंधित वाहनों का संचालन बंद रखने और चालकों का चिकित्सीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। (संवाद)

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गोंडा। स्कूली वाहनों की फिटनेस और चालकों के चिकित्सीय सत्यापन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों को अंतिम मौका दिया है।