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Gonda News: दक्षिण भारत में हिंदी की समृद्ध परंपरा विषय पर होगा राष्ट्रीय विमर्श

Tue, 01 Sep 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 01 Sep 2026 11:19 PM IST
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A national discussion will be held on the subject of the rich tradition of Hindi in South India
गोंडा। दक्षिण भारत में हिंदी की समृद्ध परंपरा, साहित्यिक योगदान व विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच सांस्कृतिक सेतु की भूमिका विषय पर बुधवार को एलबीएस पीजी कॉलेज में 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होगा। इसमें दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के विद्वान, साहित्यकार, अनुवादक और हिंदी प्रेमी सहभागिता करेंगे।
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अधिवेशन में दक्षिण भारत के साहित्यकार एवं अनुवादक डॉ. आरसु को ‘भाषा सेतु सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण भारत के अन्य साहित्यकारों को ‘साहित्यश्री सम्मान’ से विभूषित किया जाएगा। डॉ. आरसु के व्यक्तित्व पर केंद्रित ‘पूर्वापर’ पत्रिका के विशेषांक सहित कई पुस्तकों का लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन, साहित्य सृजन, अनुवाद और हिंदी भाषा के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. जयशंकर तिवारी ने बताया कि हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं के बीच पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करते हुए भाषाई व सांस्कृतिक संवाद को नई दिशा दी जाएगी।
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