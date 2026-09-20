Gonda News: 54 शिक्षक-कर्मी अनुपस्थित मिले, नोटिस जारी

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विभागीय आदेश के अनुसार 21 अगस्त से 17 सितंबर 2026 के बीच अलग-अलग अधिकारियों की ओर से किए गए निरीक्षण में ये कर्मचारी अपने विद्यालयों में उपस्थित नहीं मिले। सूची में जिले के विभिन्न विकासखंडों के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और प्रधानाध्यापक शामिल हैं।बीएसए ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में संबंधित दिवस का वेतन या मानदेय बाधित करने के साथ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। बीएसए ने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी निर्देश दिया है कि संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति लॉक करने से पहले यह जांच कर लें कि निरीक्षण के समय कर्मचारी स्वीकृत अवकाश पर था या नहीं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। (संवाद)