Gonda News: 1.40 लाख वृद्धाओं को बस में मुफ्त सफर का तोहफा

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योजना के तहत 29 अगस्त के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की उत्तर प्रदेश की निवासी महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। यात्रा के दौरान उन्हें अपनी पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उनसे बस का किराया नहीं लिया जाएगा। इससे जिले में करीब एक लाख 40 हजार बुजुर्ग महिलाओं को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को योजना को लेकर आवश्यक जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआरएम आयुष भटनागर ने बताया कि लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना शुरू हो गई है। विस्तृत शासनादेश का इंतजार किया जा रहा है। शासनादेश मिलने के बाद उसी के अनुसार योजना को लागू कराया जाएगा।महिलाओं ने बताया राहत देने वाला कदमस्वयं सहायता समूह से जुड़ी मनीषा मिश्रा ने कहा कि सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए काफी बेहतर है। इससे बुजुर्ग महिलाओं को आने-जाने में आर्थिक परेशानी नहीं होगी और वे जरूरत के अनुसार आसानी से यात्रा कर सकेंगी। सरिता तिवारी ने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा अच्छी पहल है। इससे उन्हें आत्मनिर्भरता का एहसास होगा और जरूरी कामों के लिए आने-जाने में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।