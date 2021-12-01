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Ghazipur News: दो मुक्केबाजों ने जीते पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बनाई जगह

Wed, 09 Sep 2026 12:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:54 AM IST
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Two boxers won medals and secured a spot in the national competition.
आगरा में आयोजित सीआईएससीई रीजनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में जमानिया के दो मुक्केबाजों ने पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जगह बना ली। सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज में तीन से पांच सितंबर तक हुई प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए हेमंत सिंह ने रजत और अनुज कुमार सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। सोमवार को दोनों खिलाड़ियों के लौटने पर स्थानीय रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया।
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कोच अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि हेमंत ने मेरठ, कानपुर और अलीगढ़ के मुक्केबाजों को हराकर फाइनल में जगह बनाई और रजत पदक जीता। वहीं अनुज कुमार सिंह ने कड़े मुकाबले में कांस्य पदक हासिल किया। हेमंत ने अपनी सफलता का श्रेय माता पुष्पा देवी और पिता संतोष सिंह को दिया। वहीं अनुज ने माता पूनम सिंह और पिता उमेश चंद्र सिंह को सफलता का श्रेय दिया।
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