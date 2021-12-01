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अभियोजन के मुताबिक, 24 दिसंबर 2025 की रात खेलू राय पट्टी में जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय विक्की सिंह, अंकित सिंह और सौरभ सिंह की हत्या कर शव पोखरे में फेंक दिए गए थे। अगले दिन 25 दिसंबर को दो युवकों के शव बरामद हुए, जबकि तीसरे की तलाश में तालाब का पानी निकलवाया गया।इसके बाद 30 दिसंबर को उसका शव मिला था। मामले में विक्की सिंह के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अब अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए दो दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।