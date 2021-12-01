विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गंभीर रूप से घायल बृजेश वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। करीमुद्दीनपुर थाना प्रभारी गगन राज सिंह ने बताया कि पीड़िता सन्जू देवी की तहरीर पर बब्बन राजभर, लल्लन राजभर, मुन्ना राजभर, विराट राजभर, बुटन राजभर, सुधीर, रंजन और रूबी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।आरोप है कि 27 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे राहुल अपने पिता की फल की दुकान से घर लौट रहा था। इसी दौरान अशोक राजभर के घर के सामने पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उसे घेरकर हमला कर दिया। दुकान बंद कर लौट रहे पिता बृजेश को भी पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर बचाव में पहुंचीं सन्जू देवी, गंजन, प्रियंका, रंजन, अंजनी, साधना, पवन और पिन्टू को भी पीटा गया।परिजन घायलों को रसड़ा स्थित सरकारी अस्पताल ले गए। वहां से बृजेश को मऊ और फिर वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आठों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार शुक्ला को सौंपी गई है। संवाद