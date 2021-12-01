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वार्ड में लंबे समय से जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही थी। स्थानीय नागरिक लगातार नाला निर्माण की मांग उठा रहे थे। इसे देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने नाला निर्माण कराने का निर्णय लिया है। निर्माण पूरा होने के बाद पानी की निकासी बेहतर होने के साथ वार्ड की साफ-सफाई और सुंदरता में भी सुधार होगा। विज्ञापन

नगर पालिका के ईओ डीके राय ने बताया कि शहर के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कराए जा रहे हैं। नाला, नाली से लेकर सड़क निर्माण तक के कार्य कराए जा रहे हैं। नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है। वार्ड में लंबे समय से जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही थी। स्थानीय नागरिक लगातार नाला निर्माण की मांग उठा रहे थे। इसे देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने नाला निर्माण कराने का निर्णय लिया है। निर्माण पूरा होने के बाद पानी की निकासी बेहतर होने के साथ वार्ड की साफ-सफाई और सुंदरता में भी सुधार होगा।नगर पालिका के ईओ डीके राय ने बताया कि शहर के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कराए जा रहे हैं। नाला, नाली से लेकर सड़क निर्माण तक के कार्य कराए जा रहे हैं। नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है।

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गाजीपुर। शहर के वार्ड नंबर 12 में ढाई साल से बनी जलनिकासी की समस्या दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। नगर पालिका प्रशासन 12.53 लाख रुपये की लागत से नाले का निर्माण कराएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नाला बनने से वार्ड की करीब चार हजार आबादी को जलभराव और जलनिकासी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।