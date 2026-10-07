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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   The Pataliputra-Lokmanya Tilak Express train stopped at Gahmar station.

Ghazipur News: गहमर स्टेशन पर रुकी पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन

Wed, 07 Oct 2026 12:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:45 AM IST
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The Pataliputra-Lokmanya Tilak Express train stopped at Gahmar station.
हरी झंड़ी दिखाकर गहमर रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रवाना करत
सेवराई/गहमर। दानापुर रेल मंडल के तहत रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12142/12141 पाटलिपुत्र से पटना के बीच चलने वाली पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का मंगलवार को ठहराव हुआ। बिहार के नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने अतिथियों के साथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 12.44 बजे से 26 मिनट की देरी से 1.10 बजे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव होने से ग्रामीणों की मांग पूरी हो गई है। गांव समेत क्षेत्र के अन्य गांवों के लोगों को मुंबई तथा बिहार की यात्रा करने में सहूलियत मिलेगी। ट्रेन के ठहराव से आसपास के करीब 20 से अधिक गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब यात्रियों को पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए बक्सर या अन्य दूर-दराज के स्टेशनों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे खासकर व्यवसायियों और दूर-दराज पढ़ाई करने वाले छात्रों को समय की बड़ी बचत होगी। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि गहमर स्टेशन को क्षेत्र के प्रमुख कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस मौके पर पर हेराम सिंह, एडोवोकेट धीरेंद्र सिंह, श्रीराम पांडेय, अमित सिंह, ग्राम प्रधान बलवंत सिंह आदि लोगो ने सांसद को माला पहनाकर स्वागत किया।
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