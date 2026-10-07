Ghazipur News: कांशीराम कॉलोनी के पास कूड़ा डंप करने का विरोध, दिया धरना

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धरने पर बैठे नूर मोहम्मद, धर्मेंद्र, राजकुमार, दयाराम, अंगद कुमार, मनोज कुमार, सोनी, उषा देवी समेत अन्य लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। तहसीलदार जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की शिकायत संज्ञान में ली गई है। नगर पालिका प्रशासन से समन्वय कर कूड़ा डंपिंग को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कराने की कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन

वहीं, नगर पालिका के ईओ संतोष कुमार ने बताया कि नगर के कूड़े को फुल्ली गांव स्थित एमआरएफ सेंटर ले जाने के निर्देश 15 दिन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। यदि कोई सफाईकर्मी या वाहन चालक आदेश की अवहेलना कर कांशीराम कॉलोनी के पास कूड़ा गिराता पाया गया तो जांच कर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धरने पर बैठे नूर मोहम्मद, धर्मेंद्र, राजकुमार, दयाराम, अंगद कुमार, मनोज कुमार, सोनी, उषा देवी समेत अन्य लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। तहसीलदार जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की शिकायत संज्ञान में ली गई है। नगर पालिका प्रशासन से समन्वय कर कूड़ा डंपिंग को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कराने की कार्रवाई की जा रही है।वहीं, नगर पालिका के ईओ संतोष कुमार ने बताया कि नगर के कूड़े को फुल्ली गांव स्थित एमआरएफ सेंटर ले जाने के निर्देश 15 दिन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। यदि कोई सफाईकर्मी या वाहन चालक आदेश की अवहेलना कर कांशीराम कॉलोनी के पास कूड़ा गिराता पाया गया तो जांच कर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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जमानिया। नगर क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े को कांशीराम आवास कॉलोनी के पास डंप किए जाने के विरोध में मंगलवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बदबू और संक्रामक बीमारियों के खतरे से नाराज महिला-पुरुष तहसील मुख्यालय पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन से तहसील परिसर में हलचल मची रही। तहसीलदार जितेंद्र कुमार के जांच कराने और कॉलोनी के पास कूड़ा गिराने पर तत्काल रोक लगाने के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। लोगों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो तहसील का घेराव करने के साथ एनएच-24 पर चक्का जाम किया जाएगा।