Ghazipur News: कालूपुर-पटकनिया मार्ग पर सड़क का निर्माण शुरू

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करीब पांच किलोमीटर लंबे कालूपुर-पटकनिया मार्ग पर कई स्थानों पर लंबे समय से जलभराव और गहरे गड्ढे बने हुए थे। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो गई थी। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क की बदहाली के कारण आए दिन बाइक सवार और पैदल राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जलभराव वाली सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध जताया था। वहीं लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता संदीप ने बताया कि संबंधित मार्ग पर गिट्टी बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सड़क को चलने योग्य तैयार करा दिया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुगमता हो सके।

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सुहवल। क्षेत्र के कालूपुर-पटकनिया मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। अमर उजाला के 26 अगस्त के अंक में पेज नंबर दो पर जलभराव वाली सड़क पर धान रोपकर विरोध जताया शीर्षक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आ गया। विभाग की ओर से कालूपुर-पटकनिया मार्ग पर सड़क निर्माण को गिट्टी गिराने का कार्य शुरू कर दिया गया है।