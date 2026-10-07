फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   File complaints via the app about roads damaged during pipeline laying; repairs will be carried out.

Ghazipur News: एप पर पाइपलाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुईं सड़कों की करें शिकायत, होगी मरम्मत

Wed, 07 Oct 2026 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
File complaints via the app about roads damaged during pipeline laying; repairs will be carried out.
खानपुर। गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की शिकायत अब डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए जल निगम ग्रामीण विभाग की ओर से जल सारथी मोबाइल एप विकसित किया गया है। जल निगम ग्रामीण विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्म्त के लिए एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एप पर सड़क की शिकायत दर्ज करते समय आवेदक को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके साथ क्षतिग्रस्त सड़क के स्थान का उल्लेख करते हुए मौके की फोटो और अधिकतम 20 सेकेंड का वीडियो अपलोड किया जा सकेगा। समस्या को टेक्स्ट के साथ वॉइस के माध्यम से दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी प्रगति भी एप के माध्यम से देखी जा सकेगी। जल सारथी एप पर सड़क के अलावा पाइपलाइन में लीकेज, पानी की गुणवत्ता, अनियमित जलापूर्ति और नल कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं की भी शिकायत की जा सकती है। जल निगम ग्रामीण के जेई विजय मौर्या ने बताया कि जहां भी सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, वहां पहले संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। अगर शिकायत के बावजूद समस्या का निस्तारण नहीं होता है, तो जल सारथी एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed