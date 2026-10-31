Ghazipur News: जनगणना का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं, भ्रांतियां दूर करें प्रगणक

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प्रगणक और सुपरवाइजर लोगों को इसकी सही जानकारी देकर जनगणना का कार्य त्रुटिरहित और समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को मुहम्मदाबाद स्थित शहीद स्मारक डिग्री कॉलेज में चल रहे जनगणना-2027 के प्रशिक्षण के दौरान ये निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने भारत सरकार की जनगणना-2027 के तहत प्रगणकों और सुपरवाइजरों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। प्रशिक्षण का द्वितीय चरण का दूसरा बैच 29 से 31 अक्तूबर तक संचालित होगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्था, उपस्थिति और अब तक हुई प्रगति का जायजा लिया।डीएम ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की योजना बनाने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया है। इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में प्रगणक आमजन के बीच व्याप्त भ्रांतियों को दूर करें और लोगों को सही जानकारी दें, ताकि जनगणना का कार्य बिना किसी त्रुटि के निर्धारित समय में पूरा हो सके।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण स्थल पर तैयार भोजन की गुणवत्ता भी स्वयं चखकर परखी। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई।