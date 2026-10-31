Ghazipur News: आरोपी के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई आज होगी

विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक 24 दिसंबर 2025 की रात खेलू राय पट्टी में जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय आरोपियों ने विक्की सिंह, अंकित सिंह और सौरभ सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्याकर शव पोखरे में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।हत्याकांड में नीरज सिंह के भी खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी नीरज की ओर से बीते 16 अक्तूबर को न्यायालय में डिस्चार्ज प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत किया था। सुनवाई के लिए न्यायालय ने 28 अक्तूबर की तिथि नियत की थी। अभियोजन के मुताबिक सुनवाई के लिए न्यायालय ने 31 अक्तूबर की तिथि नियत की है।