फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   To prevent the presence of mobile phones and prohibited items in the jail, inspections will be conducted according to a roster.

Ghazipur News: जेल में मोबाइल और प्रतिबंधित उपकरणों की रोकथाम के लिए रोस्टर बनाकर चेकिंग होगी

Sat, 31 Oct 2026 01:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
To prevent the presence of mobile phones and prohibited items in the jail, inspections will be conducted according to a roster.
गाजीपुर। जिला कारागार में मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित उपकरणों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अब रोस्टर बनाकर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जेल अधीक्षक को इस संबंध में निर्देश दिया है।
विज्ञापन

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दशा में जेल के अंदर मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित उपकरण नहीं पहुंचने चाहिए। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से जिला कारागार का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने कारागार चिकित्सालय, महिला और पुरुष बैरक, रसोईघर तथा सीसीटीवी कैमरों की संचालन व्यवस्था का जायजा लिया।
विज्ञापन

कारागार चिकित्सालय में भर्ती बंदियों से अधिकारियों ने उनकी बीमारियों के बारे में जानकारी ली। उनके खानपान और साफ-सफाई की व्यवस्था भी परखी। इसके बाद हवालात कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई और एक-एक कर सभी बैरकों का निरीक्षण किया गया। बंदियों के कार्ड पर दर्ज अगली पेशी की तारीख भी जांची गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रसोईघर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रतिदिन बनने वाले भोजन के मेन्यू की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद डीएम ने जेल अधीक्षक को रोस्टर तैयार कर नियमित चेकिंग अभियान चलाने और जेल में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित उपकरणों का प्रवेश रोकने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed