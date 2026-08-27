Ghazipur News: घाट पर खेलते समय पैर फिसलने से गंगा में डूबकर किशोर की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:07 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:07 AM IST
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थाना क्षेत्र की सराय मुहम्मदपुर ग्राम पंचायत स्थित यशानंद बाबा घाट पर बुधवार दोपहर गंगा में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वह घाट के किनारे खेल रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया और डूब गया। करीब एक घंटे बाद स्थानीय गोताखोरों ने घटनास्थल से 100 मीटर दूर उसका शव बरामद किया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार पाठक ने बताया कि सराय मुहम्मदपुर गांव निवासी सूरज चौधरी (15) घाट के किनारे खेल रहा था। पैर फिसलने के बाद वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। करीब एक घंटे बाद घटनास्थल से 100 मीटर दूर सूरज का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव घर पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शशांक यादव ने बताया कि सूरज तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता राजू चौधरी ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।
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