Ghazipur News: बायोमेट्रिक के नाम पर वसूली के विरोध में छात्रों ने सौंपा ज्ञापन

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छात्रों ने आरोप लगाया कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है। उनका कहना था कि पिछले वर्ष कॉलेज परिसर में लिखित नोटिस के माध्यम से रुपये लिए गए थे, जबकि इस बार बाहर की दुकानों पर वसूली का खेल चल रहा है। पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने प्राचार्य डॉ.राघवेंद्र पांडेय के उस बयान को गलत बताया, जिसमें कॉलेज में अवैध वसूली नहीं होने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों के आरोप गलत हैं तो कॉलेज प्रशासन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। छात्र नेता आकाश चौधरी ने कहा कि शिक्षकों की आड़ में दलाली और वसूली का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राचार्य इस व्यवस्था को बंद कराएं या छात्रों के सामने खुली बहस करें।छात्र नेता प्रद्युम्न सिंह यादव राजन ने कहा कि 710 छात्रों के हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण हैं कि विद्यार्थियों को परेशानी हुई है। छात्रों ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में ज्ञापन एडीएम वेद सिंह चौहान को सौंपा गया। वहीं, एडीएम वित्त एवं राजस्व वेद सिंह चौहान ने बताया कि छात्रों का ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित था। इसे राज्यपाल को भिजवाया गया है। स्थानीय स्तर पर की गई शिकायतों की सक्षम अधिकारी से जांच कराई जाएगी। प्रदर्शन के दौरान आकाश चौधरी, निलेश बिंद, विकास यादव, अंकित अमन आदि छात्र मौजूद रहे।