Ghazipur News: शायर माता के दर्शन के लिए गया था बेटा, ट्रेन से गिरने से मौत

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पंजाब में घरों की पेंटिंग करने वाले पिता ओमप्रकाश बिंद को जैसे ही बेटे की मौत की खबर मिली, वह ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गए। पोस्टमार्टम के बाद आशीष का शव घर लाया गया और पिता के पहुंचने तक उसे बर्फ पर रखा गया।ओमप्रकाश के पहुंचने के बाद बृहस्पतिवार को जोहरगंज स्थित राम तवक्का घाट पर आशीष का अंतिम संस्कार किया गया। पिता ने बेटे को मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार के लोगों और रिश्तेदारों की आंखें नम रहीं। आशीष के चाचा अशोक भी दिल्ली से ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक आशीष दो भाइयों और एक बहन में छोटा था। उसने हाल ही में आईटीआई के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था।मां उर्मिला देवी रोते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, ई का बिपत डाल देहल, हमरे लाल के कहा ले गईला। बहन सपना भाई की मौत से बेसुध होती रही, जबकि बड़े भाई सौरभ भी गहरे सदमे में हैं। आशीष बुधवार को अपनी चाची के भतीजे समीर के साथ ट्रेन से दिलदारनगर स्थित शायर माता के दर्शन के लिए जा रहा था।