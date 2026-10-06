Ghazipur News: एशियाड मेंे स्वर्ण जीतकर घर लौटे राजकुमार अब ओलंपिक में स्वर्णिम जीत पर नजर

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स्वागत से अभिभूत राजकुमार पाल ने कहा कि एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक खुशी देने वाला है, लेकिन अब नजर अगले बड़े लक्ष्य पर है। 2028 में होने वाले ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना उनका अगला सपना है। इसके लिए अभी से तैयारी में जुटने की बात उन्होंने कही।इससे पहले औड़िहार रेलवे स्टेशन पर ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से स्वागत के बाद वाहनों के काफिले के साथ उन्हें मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम करमपुर लाया गया। यहां खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने तालियों और नारों के बीच उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।एशियन गेम्स के फाइनल में भारत की मलेशिया पर 5-1 की शानदार जीत के दौरान इसी स्टेडियम में टीवी स्क्रीन पर मुकाबला देख रहे खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया था। मंगलवार को उसी मैदान पर स्वर्ण पदक विजेता राजकुमार की मौजूदगी ने खुशी को और खास बना दिया।व्यवस्थापक अनिकेत सिंह ने राजकुमार की मां मनराजी देवी और भाभी नीलम पाल को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। इस दौरान विपुल चौबे, कोच इंद्रदेव राजभर, पूजा सिंह, ध्रुव सिंह, मनोज सिंह, सौम्य प्रकाश बरनवाल और अनुराग सिंह समेत बड़ी संख्या में खेलप्रेमी मौजूद रहे।