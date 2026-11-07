Ghazipur News: बिजली आपूर्ति होगी बेहतर, आठ नए ट्रांसफाॅर्मर लगाने की तैयारी

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नए ट्रांसफाॅर्मर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जमानिया क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बनाना है। वर्तमान में, कुछ क्षेत्रों में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और बिजली कटौती की समस्या देखी जाती है।आठ अतिरिक्त ट्रांसफाॅर्मर लगने से इन समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। इससे न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों को भी निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी, जो उनके संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपये का अनुमानित व्यय निर्धारित किया गया है। यह राशि ट्रांसफार्मर की खरीद, स्थापना और संबंधित अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों पर खर्च की जाएगी। बिजली निगम ने इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए शासन को प्रेषित कर दिया है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत, निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जल्द ही ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।इस प्रकार के निवेश न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान करते हैं। अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने से जमानिया विद्युत वितरण खंड क्षेत्र में लोगों को ओवरलोड, ट्रिपिंग आदि की समस्या से निजात मिल जाएगी।