Ghazipur News: तीन गर्भवती महिलाओं की पूरी कराई गोद भराई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:47 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:47 PM IST
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रेवतीपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को नवली गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई एवं अन्न प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ ग्राम प्रशासक प्रतिनिधि ने फीता काटकर किया। इस दौरान तीन गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी कराने के साथ ही बच्चों का अन्न प्राशन कराया गया।
कार्यक्रम में ग्राम प्रशासक प्रतिनिधि जमशेद राईनी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं और परिवारों में स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ती है। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष लल्लन सिंह, दिलीप सिंह, प्राध्यापक लक्ष्मण वर्मा, बालिस्टर सिंह, इकबाल अंसारी, फिरोज आलम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंद्रावती पांडेय, ऊषा वर्मा, किरण पांडेय, विजया कुमारी, सुनैना, प्रियंका आदि मौजूद रहीं।
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कार्यक्रम में ग्राम प्रशासक प्रतिनिधि जमशेद राईनी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं और परिवारों में स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ती है। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष लल्लन सिंह, दिलीप सिंह, प्राध्यापक लक्ष्मण वर्मा, बालिस्टर सिंह, इकबाल अंसारी, फिरोज आलम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंद्रावती पांडेय, ऊषा वर्मा, किरण पांडेय, विजया कुमारी, सुनैना, प्रियंका आदि मौजूद रहीं।
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