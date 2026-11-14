Ghazipur News: अगले साल मिलेगी 11.8 किमी लंबी बाईपास नई रेलवे लाइन की सौगात
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:56 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:56 PM IST
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गाजीपुर। अगले वर्ष 2027 के अंत तक जनपद को नई बाईपास रेल लाइन की सौगात मिलेगी। वर्तमान में भदौरा-करमा के बीच नई बाईपास रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।
11.8 किलोमीटर नई बाईपास रेलवे लाइन बिछाई जानी है। इस पर दो अरब रुपये खर्च होंगे। भदौरा-करमा नई बाईपास रेलवे लाइन के माध्यम से पूर्वोत्तर व दिल्ली-हावड़ा रेल खंड को जोड़ा जाएगा।
भदौरा-करमा बाईपास नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 165 किसानों से नौ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। यह बाईपास नई रेलवे लाइन उसिया, रक्सहा, बहुआरा और करमा से होकर गुजरेगी। वर्तमान में मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है।
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मिट्टी भराई का कार्य पूरा होने के बाद रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद इसका ट्रायल किया जाएगा, तब जाकर इस नई बाईपास रेलवे लाइन पर ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिलेगी। यह जनपद का काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।
इस पर पूरे जनपद की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके पूरा होने से क्षेत्र में रेल यातायात की सुगमता बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी।
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11.8 किलोमीटर नई बाईपास रेलवे लाइन बिछाई जानी है। इस पर दो अरब रुपये खर्च होंगे। भदौरा-करमा नई बाईपास रेलवे लाइन के माध्यम से पूर्वोत्तर व दिल्ली-हावड़ा रेल खंड को जोड़ा जाएगा।
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भदौरा-करमा बाईपास नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 165 किसानों से नौ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। यह बाईपास नई रेलवे लाइन उसिया, रक्सहा, बहुआरा और करमा से होकर गुजरेगी। वर्तमान में मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है।
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मिट्टी भराई का कार्य पूरा होने के बाद रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद इसका ट्रायल किया जाएगा, तब जाकर इस नई बाईपास रेलवे लाइन पर ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिलेगी। यह जनपद का काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।
इस पर पूरे जनपद की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके पूरा होने से क्षेत्र में रेल यातायात की सुगमता बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी।