Ghazipur News: तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट पर अंतिम विदाई

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यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह (51) के आकस्मिक निधन से पूरा परिवार और गांव शोक में है। नगर के हरपुर निवासी संजय का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा। उनकी बेटी की शादी 27 जनवरी को तय है।अंतिम विदाई से पहले सुल्तानपुर जनपद से आए पुलिसकर्मियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को श्रद्धांजलि दी। शनिवार दोपहर बलुआ गंगा तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। छोटे पुत्र अनुज ने पिता को मुखाग्नि दी।संजय कुमार सिंह सुल्तानपुर जिले के शिवगढ़ थाने में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। उनके भतीजे अर्जुन सिंह यादव ने बताया कि शुक्रवार सुबह नाश्ता करने के बाद वर्दी पहनकर कार्यालय पहुंचे ही थे कि अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वह गश खाकर गिर पड़े।साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस वाहन से उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान राहुल राज, डॉ. राम उग्रह, ओंकार यादव, रजनीकांत यादव, पंकज यादव, उमराव यादव, प्रमोद यादव, राकेश प्रजापति, अनिल यादव, सोनू, अर्जुन, बालेंद्र और महेंद्र आदि मौजूद रहे।