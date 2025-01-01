Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   The mortal remains, draped in the tricolor, reached the village; a final farewell was bid at the Ganga ghat with state honors.

Ghazipur News: तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट पर अंतिम विदाई

Sun, 15 Nov 2026 12:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
The mortal remains, draped in the tricolor, reached the village; a final farewell was bid at the Ganga ghat with state honors.
हरपुर स्थित आवास पर उपनिरीक्षक संजय सिंह के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर देते पुलिस कर्मी। संवा
जमानिया। जिस घर में कुछ दिन बाद बेटी की शादी की शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां शुक्रवार देर रात पिता का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया।
विज्ञापन

यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह (51) के आकस्मिक निधन से पूरा परिवार और गांव शोक में है। नगर के हरपुर निवासी संजय का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा। उनकी बेटी की शादी 27 जनवरी को तय है।
अंतिम विदाई से पहले सुल्तानपुर जनपद से आए पुलिसकर्मियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को श्रद्धांजलि दी। शनिवार दोपहर बलुआ गंगा तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। छोटे पुत्र अनुज ने पिता को मुखाग्नि दी।
विज्ञापन

संजय कुमार सिंह सुल्तानपुर जिले के शिवगढ़ थाने में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। उनके भतीजे अर्जुन सिंह यादव ने बताया कि शुक्रवार सुबह नाश्ता करने के बाद वर्दी पहनकर कार्यालय पहुंचे ही थे कि अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वह गश खाकर गिर पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन

साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस वाहन से उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान राहुल राज, डॉ. राम उग्रह, ओंकार यादव, रजनीकांत यादव, पंकज यादव, उमराव यादव, प्रमोद यादव, राकेश प्रजापति, अनिल यादव, सोनू, अर्जुन, बालेंद्र और महेंद्र आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed