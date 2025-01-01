Ghazipur News: युवक ने फंदे पर लटककर दी जान

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कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि पूछताछ में परिजनों ने बताया कि दयाशंकर वर्मा (32) का दो दिन पूर्व अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। शुक्रवार रात दयाशंकर ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।युवक के पिता गणेश वर्मा ने पुलिस को बताया कि पुत्र की दो बेटियां हैं, जिनमें एक की उम्र करीब एक वर्ष और दूसरी की उम्र चार वर्ष है। परिजनों के रोने-बिलखने की आवाज सुनकर दरवाजे पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई थी। कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की जा रही है।