Ghazipur News: मुस्कान मिस फ्रेशर, संस्कृति उपाध्याय मिस डांसर और रिया सैनी बनीं मिस स्टाइलिश

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विभिन्न मनोरंजक खेलो एवं प्रस्तुतियों के आधार पर मुस्कान को मिस फ्रेशर, संस्कृति उपाध्याय को मिस डांसर, रिया सैनी को मिस स्टाइलिश, गुनगुन जायसवाल को मिस इंटेलिजेंट एवं मुस्कान को मिस ब्यूटीफुल घोषित किया गया।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शंभूशरण प्रसाद ने छात्राओं को पठन-पाठन के साथ विभागीय स्तर पर सामूहिक रूप से किए गए इस आयोजन की सराहना की। इस परंपरा को आगे भी मिलकर बढ़ाने का आह्वान किया। प्राचार्य तथा मनोविज्ञान विभाग के प्रभारी डॉ. शिवकुमार ने विजेता छात्रों को सर्टिफिकेट एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।इस अवसर पर डॉ. सारिका सिंह, डॉ. नेहा कुमारी, डॉ. ओम शिवानी, डॉ. शशिकला, डॉ. हरेंद्र यादव, डॉ. इकलाख खान, डॉ. शैलेंद्र यादव, डॉ. शिल्पी राय आदि प्राध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रेया कुमारी एवं जोया ने संयुक्त रूप से किया।