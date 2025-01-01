Ghazipur News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी करें

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गाजीपुर। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने शुक्रवार को सैदपुर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एसडीएम ज्योति चौरसिया के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। एसडीएम ने बताया कि स्थिति और गंभीर होने पर स्थानीय विद्यालय और राजकीय आईटीआई कॉलेज को बाढ़ राहत शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। एमएलसी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी रखने और आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने को कहा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों और लोगों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए।