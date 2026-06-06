फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Health center opened at 11 AM; villagers raised slogans.

Ghazipur News: 11 बजे खुला स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीणों ने की नारेबाजी

Fri, 28 Aug 2026 12:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Health center opened at 11 AM; villagers raised slogans.
चिकित्सकों के नहीं होने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अविसहन के गेट पर बैठे मरीज व तीमारदार। स्र
मरद़ह। क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अविसहन का ताला बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे खुला, जबकि स्वास्थ्य केंद्र के खुलने का समय सुबह आठ बजे निर्धारित है। इससे नाराज ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर बैठकर हंगामा करते हुए नरेबाजी किया।ग्रामीण मुखलाल, गीता पासवान, जनार्दन राजभर, शिवकुमार, पवन, कविराज, पंकज, नारद, मनोज आदि ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को इस अस्पताल से चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहां पर कुछ कर्मचारी नियमित तौर पर डयूटी करने नहीं आते हैं। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के संचालित होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। इससे ग्रामीणों व तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य केंद्र का खुलने व बंद होने का समय निर्धारित होना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी कर्मचारी प्रतिदिन डयूटी पर आएं। वहीं सीएचसी प्रभारी डॉ. रविरंजन ने बताया कि प्रकरण की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed