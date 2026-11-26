गाजीपुर: बिना परमिट चल रही यात्री बस सीज, यात्रियों को रोडवेज बस से भेजा
सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत ऑपरेशन सतर्कता में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने बिना वैध परमिट चल रही यात्री बस को सीज कर दिया। यात्रियों को रोडवेज बस से आगे भेजा गया। दो ओवरलोड ट्रकों और दो स्कूली वाहनों समेत पांच वाहन निरुद्ध किए गए, जबकि 85 वाहनों का चालान हुआ।
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सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन सतर्कता में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना वैध परमिट संचालित यात्री बस को सीज कर दिया। बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए गाजीपुर डिपो की रोडवेज बस से रवाना किया गया। इसके अलावा दो ओवरलोड ट्रकों और दो स्कूली वाहनों समेत पांच वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 85 वाहनों का चालान भी किया गया।
26 और 27 नवंबर को विशेष अभियान
आरआई राज भूषण चौधरी ने बताया कि 26 और 27 नवंबर को विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्कता चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को एआरटीओ धनवीर यादव ने बिना वैध परमिट संचालित यात्री बस को निरुद्ध किया। बस का तकनीकी परीक्षण संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट मिलने और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बस को छोड़ा जाएगा। यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें गाजीपुर डिपो की रोडवेज बस से आगे भेजा गया।
ट्रैक्टरों पर लगाए रिफ्लेक्टिव टेप
उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मंडी परिसरों और टोल प्लाजा पर भी अभियान चलाया गया। इस दौरान 80 से 85 ऐसे ट्रैक्टरों के पिछले हिस्से पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए गए, जिनमें पहले से रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे। इससे रात और आगामी कोहरे के दौरान वाहनों की दृश्यता बढ़ेगी और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया।