सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन सतर्कता में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना वैध परमिट संचालित यात्री बस को सीज कर दिया। बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए गाजीपुर डिपो की रोडवेज बस से रवाना किया गया। इसके अलावा दो ओवरलोड ट्रकों और दो स्कूली वाहनों समेत पांच वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 85 वाहनों का चालान भी किया गया।

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26 और 27 नवंबर को विशेष अभियान

आरआई राज भूषण चौधरी ने बताया कि 26 और 27 नवंबर को विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्कता चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को एआरटीओ धनवीर यादव ने बिना वैध परमिट संचालित यात्री बस को निरुद्ध किया। बस का तकनीकी परीक्षण संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) से कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट मिलने और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बस को छोड़ा जाएगा। यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें गाजीपुर डिपो की रोडवेज बस से आगे भेजा गया।