गाजीपुर: संविधान दिवस पर सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों पर हुई चर्चा
समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में संविधान दिवस पर लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा संविधान और पीडीए समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस दौरान बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुईं डॉ. रीना भारती का स्वागत किया गया।
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समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय डॉ. लोहिया-मुलायम सिंह भवन, बंशी बाजार में बृहस्पतिवार को संविधान दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया।
संविधान के आदर्शों को लागू करना जिम्मेदारी
जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक, समतामूलक और न्यायपूर्ण व्यवस्था का मार्ग दिखाया। प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को लागू करना सरकार और नागरिकों की जिम्मेदारी है। सपा संविधान, लोकतंत्र और पीडीए समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेगी।
सदर विधायक जैकिशन साहू ने कहा कि संविधान की रक्षा और जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। मुहम्मदाबाद विधायक सुहैब अंसारी ने भाईचारा, सद्भाव और समानता को मजबूत करने पर जोर दिया।
डॉ. रीना भारती का स्वागत
कार्यक्रम में जिला सचिव जयराम भारती ने संविधान की 36 प्रतियां वितरित कीं। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुईं डॉ. रीना भारती का स्वागत किया गया। संचालन जिला महासचिव कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने किया।
इस मौके पर पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, डॉ. नन्हकू सिंह यादव, सुशील जायसवाल, राजकुमार पांडेय, निजामुद्दीन खान सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।