समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय डॉ. लोहिया-मुलायम सिंह भवन, बंशी बाजार में बृहस्पतिवार को संविधान दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया।

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संविधान के आदर्शों को लागू करना जिम्मेदारी

जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक, समतामूलक और न्यायपूर्ण व्यवस्था का मार्ग दिखाया। प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को लागू करना सरकार और नागरिकों की जिम्मेदारी है। सपा संविधान, लोकतंत्र और पीडीए समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेगी।