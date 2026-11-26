गाजीपुर: आठ मुकदमों में वांछित आरोपी गिरफ्तार, पीली धातु के बर्तन और नकदी बरामद
जमानिया पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी छोटू उर्फ छोट्टन को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पीली धातु का गगरा, थाली, लोटा, गिलास और 2050 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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जमानिया पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से पीली धातु का गगरा, थाली, लोटा, गिलास और 2050 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट सहित आठ मुकदमे दर्ज हैं।
मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी
प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुनील कुमार सिंह कांस्टेबल बृजेश कुमार यादव द्वितीय और राजकुमार निषाद के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मुकदमे में वांछित आरोपी कांशीराम आवास के पीछे स्थित गौशाला के पास मौजूद है।
सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोपहर करीब 2:23 बजे पटखौलिया निवासी छोटू उर्फ छोट्टन उर्फ छोटक पुत्र रसूल को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से पीली धातु का एक गगरा, एक थाली, एक लोटा, एक गिलास और 2050 रुपये नकद बरामद हुए।
आठ मुकदमे दर्ज
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जमानिया थाने में चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट सहित आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया।