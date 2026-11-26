सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोपहर करीब 2:23 बजे पटखौलिया निवासी छोटू उर्फ छोट्टन उर्फ छोटक पुत्र रसूल को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से पीली धातु का एक गगरा, एक थाली, एक लोटा, एक गिलास और 2050 रुपये नकद बरामद हुए।



आठ मुकदमे दर्ज

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जमानिया थाने में चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट सहित आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया।