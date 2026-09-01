गाजीपुर: मौनी बाबा गंगा घाट पर नहाते समय दो किशोरियां डूबीं, परिवार में कोहराम, तलाश जारी
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 01 Sep 2026 06:17 PM IST
सार
गाजीपुर जिले में मौनी बाबा गंगा घाट पर नहाते समय दो किशोरियां डूब गईं। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना एनडीआरएफ को दे दी गई और स्थानीय लोगों ने तलाश शुरू कर दी।
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विस्तार
गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर मंगलवार दोपहर करीब एक बजे स्नान करते समय दो किशोरियां गंगा में डूब गईं। घटना के बाद से दोनों की तलाश जारी है।
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नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बसंतपट्टी गांव निवासी स्वर्गीय मदनसेन सिंह की पुत्रियां माही सिंह (16) और महिमा सिंह (14) चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर स्नान करने गई थीं।
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इस दौरान गहरे पानी में जाने से दोनों गंगा नदी में डूब गईं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना एनडीआरएफ को दे दी गई है। दोनों किशोरियों की तलाश जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
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