गाजीपुर: मौनी बाबा गंगा घाट पर नहाते समय दो किशोरियां डूबीं, परिवार में कोहराम, तलाश जारी

गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के चोचकपुर स्थित मौनी बाबा गंगा घाट पर मंगलवार दोपहर करीब एक बजे स्नान करते समय दो किशोरियां गंगा में डूब गईं। घटना के बाद से दोनों की तलाश जारी है।

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