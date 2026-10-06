Ghazipur News: एक्सपायर्ड डेक्सट्रोज मरीज को चढ़ाई, परिजनों ने किया हंगामा

मुस्तफाबाद बस्तपुर गांव निवासी विपिन कुमार ने बताया कि उसके दादा जगधारी राम बुखार, मधुमेह और कमजोरी की शिकायत होने और तबीयत ज्यादा खराब होने उपचार के लिए सीएचसी, मरदह लेकर दोपहर 1.30 बजे पहुंचा था। वहां आपातकक्ष में तैनात कर्मियों ने उसके दादा को डेक्सट्रोज का बाेतल चढ़ाना शुरू कर दिया। बताया कि बोतल पर उत्पादन तिथि 09-2023 और समाप्ति की तिथि 08-2026 लिखी हुई थी। जब इसका फोटो और वीडियो बनाने के बाद पूछताछ की तो स्वास्थ्य कर्मी कुछ भी बताने से बचने लगे। इधर, पहुंचे परिवार और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर हंगामा शुरू कर दिया। यह देख स्वास्थ्यकर्मियों ने तत्काल बोतल बदलकर दूसरी बोतल लगा दी। देखते ही देखते सीएचसी पर लोगों की भीड़ जुट गई। हंगामे के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने दादा को दोपहर दो बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वृद्ध मरीज के प्रौत्र ने बताया कि दादा की तबीयत अब ठीक है। मरदह सीएचसी प्रभारी डॉ. रवि रंजन ने बताया कि यह बड़ी लापरवाही है। इस पूरे मामले की जांच कराकर लापरवाह स्वास्थ्य कर्मी को चिह्नित कर नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ. एसके पांडेय ने बताया कि मरदह सीएचसी प्रभारी से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। लापरवाह कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।