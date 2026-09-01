Ghazipur News: जिले की सियासत में हर पांचवां मतदाता जेन-जी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:33 AM IST
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आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिले की सियासत में जेन-जी मतदाताओं की भूमिका अहम होने वाली है। जिले में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 5,64,425 मतदाता हैं। यानी कुल 26,33,931 मतदाताओं में करीब हर पांचवां मतदाता इसी आयु वर्ग का है।
युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए राजनीतिक दलों की नजर इस वर्ग पर टिकी है। इनका रुख कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकता है। जिले में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 33,954 मतदाता हैं। इनमें सैदपुर में 6,271, जखनिया में 4,042, गाजीपुर में 4,281, जंगीपुर में 4,740, जहूराबाद में 4,725, मुहम्मदाबाद में 4,880 और जमानिया में 4,655 मतदाता हैं।
वहीं, 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 5,30,471 मतदाता हैं। इनमें जखनिया में 83,186, सैदपुर में 84,158, गाजीपुर में 67,243, जंगीपुर में 70,901, जहूराबाद में 76,658, मुहम्मदाबाद में 70,434 और जमानिया में 77,891 युवा मतदाता हैं।
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युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए राजनीतिक दलों की नजर इस वर्ग पर टिकी है। इनका रुख कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकता है। जिले में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 33,954 मतदाता हैं। इनमें सैदपुर में 6,271, जखनिया में 4,042, गाजीपुर में 4,281, जंगीपुर में 4,740, जहूराबाद में 4,725, मुहम्मदाबाद में 4,880 और जमानिया में 4,655 मतदाता हैं।
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वहीं, 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 5,30,471 मतदाता हैं। इनमें जखनिया में 83,186, सैदपुर में 84,158, गाजीपुर में 67,243, जंगीपुर में 70,901, जहूराबाद में 76,658, मुहम्मदाबाद में 70,434 और जमानिया में 77,891 युवा मतदाता हैं।
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