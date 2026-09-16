Ghazipur News: धरम्मरपुर सेतु पर सेंसरयुक्त सोलर एलईडी लाइटें लगाने का काम शुरू

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सेतु के दोनों तरफ करीब दो माह पूर्व पीडब्ल्यूडी ने 18 खंभे तो खड़े कर दिए थे, लेकिन उन पर लाइटें नहीं लगाई गई थीं। इससे रात में पूरा सेतु अंधेरे में डूबा रहता था। इस समस्या को लेकर अमर उजाला ने तीन सितंबर के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबर का संज्ञान लेते हुए विभाग ने मंगलवार से खंभों पर लाइट लगाने का काम शुरू करा दिया। पीडब्ल्यूडी सीडी-वन के अवर अभियंता (जेई) संदीप ने बताया कि सोलर एलईडी लाइटें लगाने का काम तेजी से कराया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद रात में सेतु पूरी तरह रोशन हो जाएगा और आवागमन अधिक सुरक्षित होगा।

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जमानिया। गंगा नदी पर बने धरम्मरपुर सेतु से रात में गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को अब अंधेरे में नहीं गुजरना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग ने मंगलवार से सेतु के दोनों किनारों पर आधुनिक सेंसरयुक्त सोलर एलईडी लाइटें लगाने का काम शुरू करा दिया। करीब पांच लाख रुपये की लागत से लगाई जा रही लाइटों के चालू होने के बाद रात में पुल पर आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा।