Ghazipur News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने निकाला जुलूस
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:04 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई संघ के जिलाध्यक्ष जेपी यादव के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने शहर के विकास भवन से सरजू पार्क के बीच पैदल जुलूस निकाला। पार्क पहुंचकर संगठनों के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी प्रतिनिधि को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई संघ के जिलाध्यक्ष जेपी यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के भविष्य के लिए आवश्यक है। सरकार की नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। इसको देखते हुए विभिन्न संगठन इसके लिए एकजुट होकर कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष बालेंद्र कुमार त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष राकेश यादव, महिला मोर्चा अध्यक्ष संतोषी राय, अनिल कुमार, आलोक चौबे आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन