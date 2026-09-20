Ghazipur News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन को तैयार रहें कर्मचारी

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उन्होंने इसके लिए कर्मचारियों को तैयार रहने का आह्वान किया। उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष बालेंद्र कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शहर के सिंचाई विभाग चौराहा पर आयोजित स्वागत समारोह में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम लाल यादव ने कहा कि नव निर्वाचित कार्यकारिणी शासन स्तर पर संगठन के प्रमुख मांगों को जोरदार तरीके से रखेगा। इसमें पुरानी पेंशन की बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन शामिल है। साथ ही वेतन विसंगति दूर करने, चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने, पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाने की भी मांग की जाएगी।वहीं, संगठन संविदा पर कार्यरत कर्मियों का प्रतिमाह 28,000 रुपये मानदेय, लिपिक संवर्ग की लंबित पदस्थापना और पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने पर भी जोर दे रही है। इस मौके पर उप्र. चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राकेश यादव, जिलामंत्री ईश्वर यादव, जेपी यादव, सुनीता यादव आदि मौजूद रहे।