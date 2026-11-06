धनतेरस: गाजीपुर में 212.5 करोड़ का कारोबार, पिछले वर्ष की तुलना में 32.81 प्रतिशत अधिक; खुशी से झूमे कारोबारी

10 प्रतिशत अधिक बिके दो पहिया वाहन

दो पहिया वाहनों के कारोबारी अभिजीत उर्फ राहुल राय ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 10 प्रतिशत अधिक का कारोबार हुआ है। पूरे जिले में करीब 180 करोड़ रुपये के दो पहिया वाहन बिके। इस तरह से 18 हजार दो पहिया वाहन पूरे जिले में बिक गए। दो पहिया वाहन के कारोबारी शोभित जायसवाल ने बताया कि जिले में दो पहिया वाहन के 60 से 70 शोरूम हैं।



शान की सवारी के लिए खरीदी चार पहिया

शान की सवारी करने के मामले में भी जिले के लोग पीछे नहीं रहे। एक चार पहिया वाहन के शोरूम के मैनेजर अजय सिंह ने बताया कि जिले में चार पहिया वाहनों के पांच शो-रूम हैं। पूरे जिले में करीब पांच करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। लगभग 150 चार पहिया वाहन बिके हैं।